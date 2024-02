Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1100

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.02.2024) kam es gegen 07:40 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Steinheim an der Murr und Großbottwar zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 37-jährige VW Lenkerin musst aufgrund einer Fahrzeugpanne ihren VW auf der Landestraße aus Richtung Großbottwar kommend und in Richtung Steinheim fahrend am rechten Fahrbahnrand abstellen. Ihr Fahrzeug, dass zur Hälfte auf dem Grünstreifen und zur anderen Hälfte noch auf der Fahrbahn stand, sicherte sie im Anschluss für den nachfolgenden Verkehr ordnungsgemäß ab. Dies erkannte mutmaßlich, aufgrund der tiefstehenden und blendenden Sonne, ein in gleicher Richtung fahrender 31-jähriger VW-Lenker nicht und kollidierte mit dem abgestellten VW der 37-Jährigen. Durch die Kollision wurde das Pannenfahrzeug nach rechts abgewiesen. Die 37-Jährige, die zum Unfallzeitpunkt nicht mehr in ihrem Fahrzeug saß, sondern im Grünstreifen stand, wurde durch das abgewiesene Fahrzeug touchiert und erlitt schwere Verletzungen. Ebenso wurde der 31-Jährige bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die beiden VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 1100 zwischen Großbottwar und Murr voll gesperrt werden, es wurden örtliche Umleitungen eingerichtet.

