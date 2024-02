Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unbekannter legt Feuer auf Friedhof - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter setzte am Dienstag (27.02.2024), zwischen 12.45 Uhr und 14.00 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise eine Hecke auf einem Friedhof in der Stettiner Straße in Ditzingen in Brand. Die Hecke befindet sich am Fuße einer Urnenwand, die durch Ruß nicht unerheblich in Mittleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell