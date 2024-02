Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Gestürzter Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Mittwoch (28.02.2024) gegen 12:40 Uhr, mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 83-jährige Renault-Lenkerin bog von einem Parkplatzgelände eines Hofladens auf die Stammheimer Straße in Richtung Ortsmitte Pflugfelden ein. Hier kam ihr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen, der mutmaßlich auf der Fahrbahn zu weit nach links fuhr und in Folge dessen gegen den Renault stieß. Durch die Kollision stürzte der Zweiradlenker zu Boden. Nachdem die Renault-Lenkerin gegenüber dem Radlenker angab, die Polizei verständigen zu wollen, setzte dieser sich auf sein Gefährt und fuhr unerlaubt in Richtung der Felder davon. Er soll rund 25 Jahre alt gewesen sein und trug kurzes Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Zudem soll er bereits kurz vor dem Verkehrsunfall in Pflugfelden durch seine rasante Fahrweise aufgefallen sei. Am Renault entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

