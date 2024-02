POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht in der "Neue Straße" - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - In einem Bus der Linie 411 kam es am Mittwochmorgen (28.02.2024) in Kornwestheim zu einem Zwischenfall. Gegen 08.30 Uhr war der 34-jährige Busfahrer in der Zeppelinstraße unterwegs, als plötzlich Fahrgäste wie aber auch er selbst über Reizhusten und Atemnot klagten. Der 34-Jährige stoppte ...

mehr