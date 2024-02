Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: nach Unfall auf der L 1100 sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall, der sich am Dienstag (27.02.2024) gegen 10.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1100 auf Höhe der Ludwigsburger Straße bei Marbach am Neckar ereignete, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar noch Zeugen. Eine 61 Jahre alte Fiat-Lenkerin fuhr einem vorausfahrenden 36 Jahre alten VW-Lenker aus noch ungeklärter Ursache auf. Der 36-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell