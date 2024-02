Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Auseinandersetzung auf Parkplatz eines Einkaufsmarkts

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, nach einer Körperverletzung, die ein noch Unbekannter am Dienstag (27.02.2024) in der Lichtenberger Straße in Oberstenfeld verübte. Gegen 15.30 Uhr sprach der Unbekannte Kunden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an und wollte CDs verkaufen. Die Kunden wendeten sich hierauf an einen 35 Jahre alten Mitarbeiter, der den Mann vom Gelände verwies. Der Unbekannte reagierte aggressiv hierauf, beleidigte den 35-Jährigen in englischer Sprache und ging auf den Mitarbeiter zu. Plötzlich holte er aus und schlug dem 35-Jährigen ins Gesicht und auf den Kopf. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Als Kunden dem Opfer zur Hilfe eilten, machte sich der Tatverdächtige aus dem Staub. Zu diesem ist bekannt, dass er etwa 200 cm groß und circa 30 Jahre alt gewesen sein soll. Er hat einen rötlichen Vollbart und trug eine beige Jacke sowie stark gebrauchte Schuhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell