Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigburg: Herrenberg: 34-Jähriger wegen dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls sitzt ein 34 Jahre alter Tatverdächtige seit Dienstagnachmittag (27.02.2024) in Untersuchungshaft. Der Mann soll am Montag (26.02.2024) gegen 14.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg mehrere Flaschen Whisky in einem Rucksack und einer Tasche verstaut und anschließend das Geschäft über den Eingangsbereich verlassen haben. Eine Mitarbeiterin am Infostand, der dies verdächtig vorgekommen sei, habe ihn noch angesprochen und schließlich sei es dem 37 Jahre alten Marktleiter gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin gelungen, den 34-Jährigen zu stellen. Ein 20-jähriger Zeuge habe versucht, den Tatverdächtigen festzuhalten. Hiergegen habe sich der 34-Jährige jedoch gewehrt, sodass diesem die Flucht gelungen sei. Auf seiner Flucht habe er das Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro zurückgelassen. Während eine Streifenwagenbesatzung vor Ort die Straftat aufnahm, fahndeten weitere Beamte im Bereich des Bahnhofs. Dort konnte der Tatverdächtige widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 34-jährige deutsche Staatsbürger am Dienstag einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

