POL-PDLU: Speyer - Nach Hausfriedensbruch noch Ladendiebstahl begangen

Speyer (ots) - In einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße kam es am 29.11.2023 in kurzem Zeitabstand zu zwei Ladendiebstählen. Gegen 20:15 Uhr meldeten Mitarbeiter des Supermarktes mehrere flüchtige Ladendiebe. Diese hatten zuvor diverse Waren von der Auslage am Körper versteckt und das Geschäft anschließend verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Anhand der Personenbeschreibung wurden durch die Polizei im ...

