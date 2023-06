Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Lahnstein Freitag, 23.06.2023 - Sonntag, 25.06.2023 14:00 Uhr

Lahnstein (ots)

Gartenpool beschädigt und Fahrrad entwendet

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 16.06.2023 19:00 Uhr bis 23.06.2023 10:45 Uhr unbefugt Zugang zu einem Schrebergartengrundstück in Braubach verschafft und dort mutwillig einen Gartenpool beschädigt und ein Kinderfahrrad entwendet.

Verkehrsunfallfluchten in Braubach und Lahnstein

Am Samstag, 23.06.23 in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr touchierte in Braubach in der Oberallee offenbar ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen parkenden Pkw und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Weiterhin hat sich am Samstag, 23.06.2023 in der Zeit von 11:15 Uhr - 13:20 Uhr ein unbekannter Unfallbeteiligter unerlaubt vom Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Brückenstraße in Lahnstein entfernt, nachdem er beim Einparken einen bereits parkenden Pkw beschädigte. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Ford Transit gehandelt haben muss.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.

Ladendiebstahl- Täter gefasst

Aufgrund der genauen Täterbeschreibung durch den Ladendetektiv, konnte am Samstag, 23.06.2023 gegen 11:30Uhr die Polizei Lahnstein im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen einen 16-jährigen Beschuldigten dingfest machen. Zuvor hatte der in Braunschweig lebende Jugendliche in einem Warenhaus in Lahnstein verschiedene Produkte im Wert von ca. 400 Euro entwenden wollen. Bei Ansprache durch den Ladendetektiv flüchtete dieser und hinterließ die Beute vor Ort. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell