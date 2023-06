Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nötigung und Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Boppard (ots)

Am 24.06.2023 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 23jährige Geschädigte mit ihrem PKW die B9 von Sankt Goar kommend in Richtung Koblenz. Über die gesamte Strecke bis Spay fuhr ein Fahrzeugführer eines grauen VW Golf mit GOA-Kennzeichen mehrfach dicht auf, so dass sein Kennzeichen nicht mehr lesbar war. Auf Höhe der Ortschaft Spay überholte der Fahrzeugführer in einer 70 Km/h-Zone, wodurch es beinahe zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Boppard unter der Rufnummer 06742-8090 gebeten.

