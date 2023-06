Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Andernach vom 23.06. - 24.06.2023

Andernach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Andernach zu insgesamt 21 Verkehrsunfällen, davon zwei mit und 19 ohne Personenschaden. Zudem musste die Polizei aufgrund des schönen Wetters und damit verbundenen Freiluftaktivitäten am Freitag und Samstag zu insgesamt 18 Ruhestörungen ausrücken.

Freitag - 23.06.2023

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Andernach

Am Freitagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Aktienstraße/Rennweg ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 73-jährige, männliche Unfallbeteiligte missachtete beim Abbiegen von der Aktienstraße in den Rennweg den Vorrang des Gegenverkehrs, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 73-Jährige wurde dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Rollerdiebstahl in Weißenthurm

Am Freitagmorgen kam es zu einem Diebstahl eines Motorrollers im Bereich der Waldstraße in Weißenthurm. Laut dem Geschädigten stand der Roller auf einem Stellplatz des Mehrfamilienhauses und war nach eigenen Angaben von der Straße aus nicht einsehbar. Bei dem Roller handelt es sich um einen schwarzen ZNEN ZNA P50. Die Ermittlungen dauern an.

Samstag - 24.06.2023

Ehrliche Finder

Am Samstagnachmittag wurden mehrere gefundene Geldbörsen bei der Polizei Andernach abgegeben. Unter anderem hatten vier Kinder in Begleitung ihres Vaters eine Geldbörse samt Inhalt hier abgegeben. Während der Vater die Fundanzeige erstattete, nutzen die Kinder die Gelegenheit, einen der neuen Funkstreifenwagen Audi A6 anzuschauen und zu erkunden. Dem Polizeibeamten wurden zudem auch einige interessierte Fragen gestellt. Nachwuchswerbung fängt eben früh an. Vielen Dank an die ehrlichen Finder!

Gefahr für Fußgänger

In der Freiherr-von-Stein Straße in St. Sebastian kam es am Nachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr, da sich von einem Haus mehrere Dachziegel gelöst hatten und drohten auf den Gehweg zu fallen. Die losen Ziegel wurden durch die Feuerwehr gesichert. Zudem wurde ein Bereich abgesperrt, damit keine weitere Gefahr eintritt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auseinandersetzung Nachtclub "Echo" in Andernach

Am Samstagabend kam es gegen 23:40 Uhr in der Koblenzer Straße vor dem Nachtclub "Echo" zu Streitigkeiten zwischen einem 35-Jährigen, männlichen Besucher und einem Security Mitarbeiter des Clubs. Dieser verwehrte dem augenscheinlich stark alkoholisierten und aggressiven Besucher den Eintritt, worauf es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach Eintreffen der Polizei wurde dem Besucher ein Platzverweis ausgesprochen welchem er zunächst nachkam. Gegen 01:00 Uhr erscheint der Besucher wiederholt vor dem Nachtclub. Nach erneuter Hinzuziehung der Polizei wurde dieser für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell