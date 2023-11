Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Ladendiebstähle in Supermarkt

Speyer (ots)

In einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße kam es am 29.11.2023 in kurzem Zeitabstand zu zwei Ladendiebstählen.

Gegen 20:15 Uhr meldeten Mitarbeiter des Supermarktes mehrere flüchtige Ladendiebe. Diese hatten zuvor diverse Waren von der Auslage am Körper versteckt und das Geschäft anschließend verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Anhand der Personenbeschreibung wurden durch die Polizei im Nahbereich drei Personen kontrolliert, bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen eines 28-Jährigen wurden schließlich unbezahlte Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 40 Euro aufgefunden. Der 28- und ein 27-Jähriger gaben den Diebstahl zu, ein dritter Mann, ebenfalls 28 Jahre alt, befand sich lediglich in deren Begleitung. Eine anschließende Durchsicht der Überwachungsaufzeichnungen bestätigte die Täterschaft des 28- und 27-jährigen Mannes.

Gegen halb 9 meldete sich erneut eine Mitarbeiterin des Supermarktes. Sie hatte einen Mann beobachtet, welcher zügig den Eingangsbereich des Marktes verlassen hatte und bei Erblicken der Mitarbeiterin in Richtung des Mitfahrer Parkplatzes Speyer-Nord an der L454 losgerannt war. Bei der Durchsicht der Überwachungsaufzeichnungen war zu sehen, dass der Mann eine große, schwarz-weiße Einkaufstasche abstellte und in diese diverse Lebensmittel einräumte. Anschließend verließ er mit der Tasche den Markt, ohne die darin befindliche Ware zu bezahlen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 16-24 Jahre; grüne Jacke, Jeanshose, mittellange dunkelblonde Haare, führt eine auffällig große schwarz/weiße Tasche mit sich.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Rewe Marktes in der Schifferstadter Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell