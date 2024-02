POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein Lkw der Marke DAF wurde zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Montag, 16:30 Uhr (23.-26.02.2024) von einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Kornwestheim entwendet. Wie die Diebe in den Lkw gelangen oder diesen starten konnten, ist noch unbekannt. Der Lkw hat Stuttgarter Kennzeichen. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr