Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Exhibitionist auf e-Scooter im Stadtgebiet unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Eine 31-jährige Frau war am Montag (26.02.2024) zu Fuß auf dem Gehweg der Karl-Joos-Straße in Kornwestheim in Richtung Rathaus unterwegs. Zwischen der Gerokstraße und der Lessingstraße kam ihr ein noch unbekannter Mann auf einem schwarzen e-Scooter entgegen, dessen erigiertes Glied aus seiner Hose hing. Der Unbekannte hantierte an seinem Geschlechtsteil herum, lud schließlich seinen e-Scooter in einen am Fahrbahnrand geparkten Kombi ein und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Er soll einen schwarzen Bart und kurze schwarze Haare gehabt haben. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um eine dunkle C-Klasse gehandelt haben. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell