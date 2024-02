Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einsatz der Rettungskräfte an Schulzentrum im Ellental

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstag (27.02.2024) gegen 12:50 Uhr in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort eine unbekannte, stark riechende Flüssigkeit in einem Schulzentrum in der Ellentalstraße / Schwarzwaldstraße gemeldet worden war. In einem Flur im zweiten Stock des Schulzentrums wurde die Flüssigkeit auf dem Boden ausgemacht. Von der Feuerwehr wurden Messungen durchgeführt und das Gebäude gelüftet, anschließend wurde der betroffene Bereich gereinigt. Der Unterricht wurde in dem Teil des Schulkomplexes vorsorglich beendet. Da bei einzelnen Personen der Verdacht einer Reizung der Atemwege bestand, wurden 91 Schülerinnen und Schüler vom Rettungsdienst untersucht, konnten anschließend aber unverletzt ihren Eltern übergeben werden. Insgesamt hatten sich etwa 400 Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen sowie rund 30 Lehrkräfte in dem betroffenen Gebäudekomplex befunden. Ein Hausmeister wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch behandelt, da er sich offenbar eine Reizung der Atemwege zugezogen hatte. Bislang ist unklar, um welche Flüssigkeit es sich gehandelt hat und wer den unbekannten Stoff in dem Flur ausgebracht hat. Sachschaden an dem Schulgebäude entstand nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell