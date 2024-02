Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: unbekannte Täter machen sich an VW Bus zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (27.02.2024), kurz nach 03.00 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er im Kastanienweg in Weil im Schönbuch zwei Personen dabei beobachtet hatte, die sich an einem VW Bus zu schaffen machten. Der Bus stand vor der Garage auf einem Privatgrundstück. Die hinzukommende Streifenwagenbesatzung konnte noch erkennen, wie zwei Personen die Flucht ergriffen und vom Kastanienweg in Richtung Arthur-Hecker-Straße rannten. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber durchgeführt. Die Tatverdächtigen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Unbekannten zunächst vermutlich mit einer Taschenlampe in verschiedene PKW hineingeleuchtet und schließlich eine Scheibe des VW eingeschlagen hatten. Anschließend versuchten sie den VW vom Garagentor wegzuschieben und die Garage aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte.

