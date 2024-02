POL-SO: Versuchter Einbruch in Apotheke

Werl-Büderich (ots) - Am gestrigen Montag, gegen 18:08 Uhr, kam es in der Straße "An der Ziegelei" zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine 82-jährige Frau vergaß eine Pfanne mit Öl / Fett auf dem Herd ihrer Küche. Das heiße Fett entzündete sich, Feuer breitete sich aus. Die 82-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt. Das Wohnhaus ist vorerst nicht ...

