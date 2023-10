Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe: Nach Kollision mit verletztem Kind wird Fahrer eines roten Lastenfahrrades gesucht

Karlsruhe (ots)

Vier Kinder waren am Freitagmorgen kurz nach 08.00 Uhr auf dem Radweg der Franz-Lust-Straße vom Flugfeld in Richtung Knielinger Allee unterwegs. Sie befuhren dabei den östlichen Teil des in beide Richtungen befahrbaren Radwegs als ihnen ein Lastenfahrrad entgegenkam. Während die beiden ersten Kinder noch ausweichen konnten, streifte der Fahrer des Lastenfahrrads das dritte Kind und erfasste das nachfolgende vierte Kind frontal. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich leicht an beiden Knien. Das Kinderrad wurde schwer beschädigt. Der Fahrer des Lastenfahrrads kam nicht zu Fall. Beim anschließenden Streitgespräch hielt er den Kindern vor, entgegen der Fahrtrichtung gefahren zu sein. Erst als er von einer weiteren Zeugin darauf aufmerksam gemacht wurde, dass man den Radweg in beide Richtungen befahren dürfe, entfernte er sich ohne weitere Angaben von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrer des roten Lastenfahrrades machen können.

Er wird wie folgt beschrieben: - männlich, zw. 40-50 Jahre alt, etwa 185 cm groß, sehr kurze Haare, trug Helm, rote Softshelljacke, blaue Jeans

- Lastenfahrrad mit E-Motor, roter Kasten vorne, Lenkgestänge unter dem Kasten

Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier KA-West unter Tel.-Nr. 0721/666-3611 zu melden.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell