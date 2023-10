POL-KA: (KA) Bretten - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl in Neibsheim - Korrekturmeldung

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag einen im Brettener Stadtteil Neibsheim am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Bisherigen Feststellungen zufolge machten sich die Diebe offenbar gegen 04:00 Uhr an dem in der Straße "Lange Gasse" geparkten Toyota zu schaffen und fuhren anschließend ...

mehr