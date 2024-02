Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 22-jähriger begeht mehrere besonders schwere Taschendiebstähle

Soest (ots)

Am 18.02.2024, gegen 04:30 Uhr kam es an einer Gaststätte in der Petristraße in Soest zu einem besonders schweren Taschendiebstahl. Ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes konnte einen 22-jährigen beim Rausgehen dabei beobachten, wie dieser im Gedränge das Handy eines bislang unbekannten Geschädigten klaute.

Er wurde daraufhin von dem Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei schlug der derzeit in der ZUE lebende Tunesier den Mann vom Sicherheitsdienst mit der Faust ins Gesicht.

Die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten konnten den Täter nun fixieren und ihn in den Streifenwagen setzen. Wer aber dachte, jetzt würde er sich beruhigen, wurde enttäuscht. Der 22-jährige wehrte sich gegen seine Ingewahrsamnahme und konnte nur durch große Anstrengungen ins Polizeifahrzeug gesetzt werden. Dabei stieß der renitente bewusst mit seinem Kopf gegen das Polizeifahrzeug, wobei dieses beschädigt worden ist. Im Fahrzeug wehrte er sich weiterhin und spuckte in den Fußraum. Daraufhin wurde ihm eine Spuckhaube aufgesetzt.

Auf der Polizeiwache konnten bei dem Tunesier weitere Gegenstände, die vermutlich nicht ihm gehörten, aufgefunden werden. Neben dem zuvor entwendeten Handy auch eine Geldbörse, eine Debitkarte und ein Schlüssel.

Die Debitkarte konnte einer 22-jährigen Soesterin zugeordnet werden, die sich in dem Einsatz bei den Polizeibeamten gemeldet und ihre Karte als gestohlen angezeigt hat. Dieser Diebstahl hat vermutlich zuvor in einer Gaststätte in der Marktstraße stattgefunden.

Die Geldbörse mit einem dreistelligen Betrag konnte aufgrund der Ausweispapiere auch zweifelsfrei einem 50-jährigen Soester zugeordnet werden. Dieser erschien kurz nach dem Einsatz auf der Polizeiwache Soest und erstattete ebenfalls Anzeige.

Jetzt fehlen der Polizei noch Angaben zu den Diebstählen des Handys und des Schlüsselbundes.

Wer also am Sonntagmorgen ohne Handy und Schlüssel wachgeworden ist, kann sich gerne bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 melden.

Das Ergebnis dieses Einsatzes sieht wie folgt aus: Dem 22-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen mindestens einem Fall des schweren Taschendiebstahls, mindestens drei einfache Taschendiebstähle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Bei dem Widerstand verletzte sich zudem eine Polizeibeamtin leicht. Außerdem wird das Land NRW ihn in Regress bezüglich des beschädigten Streifenwagens nehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell