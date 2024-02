POL-SO: Eine Verletzte nach Verkehrsunfall

Warstein (ots) - Erneut hat die Polizei in Warstein Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Am gestrigen Donnerstag um 14:00 Uhr wurde ein 30-jähriger Warsteiner in seinem PKW angehalten. Dieser stand augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf Befragen gab der 30-jährige an, Kokain konsumiert zu haben. Im wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der letzten Nacht wurden dann Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. ...

