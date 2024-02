POL-SO: Schwerpunktkontrollen

Lippstadt (ots) - In der Zeit von Samstag, 09.12.23, 16:00 Uhr, bis Montag, 11.12.23, 18:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Portmonee aus einem Pkw in der Robert-Koch-Straße in Lippstadt. Das Auto hatte ein 60-jähriger Mann unverschlossen vor seinem Haus abgestellt. Ein Portmonee mit Bargeld und einer Bankkarte, hatte er in dem Auto aufbewahrt. Kenntnis über den Diebstahl erhielt der Mann, nachdem in seinem Online-Konto unbekannte Abbuchungen erfolgten. ...

