Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Lkw-Anhänger

Bad Sassendorf-Lohne (ots)

Am Freitag, 16.02., in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:05 Uhr, kam es auf dem Autobahnparkplatz "Lohner Klei" in Fahrtrichtung Kassel zu einem Diebstahl aus einem Lkw-Anhänger. Bislang unbekannte Täter schlitzten die Plane des Sattelaufliegers auf. Anschließend rissen sie auf dem Anhänger geladenen Kartons auf und entwendeten daraus Haarspray. Der 51-jährige Fahrer des Lkws schlief zum Tatzeitpunkt in der Fahrerkabine. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.

