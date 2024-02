POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte entwenden Lkw

Ludwigsburg (ots) - Eine 31-jährige Frau war am Montag (26.02.2024) zu Fuß auf dem Gehweg der Karl-Joos-Straße in Kornwestheim in Richtung Rathaus unterwegs. Zwischen der Gerokstraße und der Lessingstraße kam ihr ein noch unbekannter Mann auf einem schwarzen e-Scooter entgegen, dessen erigiertes Glied aus seiner Hose hing. Der Unbekannte hantierte an seinem ...

mehr