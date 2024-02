Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Trickdiebstahl in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Zu einem mutmaßlichen Trickdiebstahl kam es am Dienstag (27.02.2024) gegen 17:15 Uhr in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße in Renningen. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Ladengeschäft und erkundigte sich in englischer Sprach nach einem Verkaufsartikel des Ladens, welchen er darauffolgend auch kaufte. Im Anschluss gab der Täter gegenüber dem Verkaufspersonal an, dass er am heutigen Tag aus dem Ausland nach Deutschland gereist sei und noch nie einen 50-Euro Schein gesehen habe. Aus diesem Grund zeigte der Verkäufer dem Täter aus der Kasse ein 50 Euro Note. Nachdem plötzlich der Unbekannte hinter dem Verkaufstresen stand und selbst in die Kasse griff, nahm der Verkäufer dem Täter das Geld wieder ab und schloss die Kasse. Im Nachgang stellte das Ladengeschäft fest, dass aus der Kasse mehrere hundert Euro fehlten. Der Unbekannte Täter wird als 185 Zentimeter großer Mann mit dunklem Teint beschrieben. Er war bekleidet mit einem beigen Anzug und trug eine Brille und eine Mütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Renningen unter 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.

