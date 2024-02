Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: vermeintlicher Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters schlägt Frau

Ludwigsburg (ots)

Mit zwei verdächtigen Personen bekam es eine 40 Jahre alte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Dienstag (26.02.2024) gegen 17.00 Uhr im Bahnhofsweg in Korntal zu tun. Die beiden noch unbekannten Männer klingelten vermutlich an der Klingelanlage und wurden dann ins Haus gelassen. Anschließend klingelten sie an der Wohnungstür der 40-Jährigen und gaben sich, nachdem diese geöffnet hatte, als Mitarbeiter eines Telekommunikationsanbieters aus. Als dies der Frau verdächtig vorkam und sie sich die Dienstausweise ansehen wollte, gaben die Männer vor, dass dies aus Datenschutzgründen nicht möglich sei. Hierauf wollte die Frau die Polizei hinzurufen, worauf die Männer kehrtmachten und das Treppenhaus verlassen wollten. Als die 40-Jährige einen Mann festhalten wollte, schlug dieser ihre Hand weg und die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen aus dem Mehrfamilienhaus. Einer der beiden Männer wurde als etwa 20 Jahre alt, mindestens 180 cm groß und mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trug ein rotes Schlüsselband um den Hals. Zeugen, die die beiden Männer beobachtet haben oder zu denen sie ebenfalls Kontakt aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

