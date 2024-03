Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 25.03.2024, gegen 19:10 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in der Hauptstraße in Weil am Rhein nach einem Auffahrunfall geflüchtet. Der 56-jährige Autofahrer war dem Auto einer 33-jährigen Frau leicht ins Heck geprallt, nachdem diese verkehrsbedingt gehalten hatte. Der Autofahrer soll danach zurückgesetzt haben und davongefahren sein. Nach einem Zeugenhinweis konnte das gesuchte Auto samt Fahrer von einer Polizeistreife in Lörrach angetroffen werden. Der Fahrer soll zuvor torkelnd beim Aussteigen in ein Gebüsch gefallen sein. Ein Alcomatentest bei dem augenscheinlich stark alkoholisierten Fahrer ergab rund 2,2 Promille. Blutproben wurden erhoben und der Führerschein beschlagnahmt.

