Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem-Uedemerbruch - Seitenscheibe eingeschlagen

Tasche gestohlen

Uedem (ots)

Am Donnerstag (14. März 2024) wurde auf einem Waldparkplatz an der Marienbaumer Straße in Uedemerbruch die Seitenscheibe an einem dort geparkten Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw, einem schwarzen Hyundai Tucson, wurde eine schwarze Arbeitstasche mit Schläuchen und Arbeitspapieren entwendet. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 18:18 Uhr und 18:56 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02825 1080. (sp)

