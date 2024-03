Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrseinrichtungen beschädigt

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 09.03.24, 18:30 Uhr bis 10.03.24, 08:00 Uhr in der Birkenallee randaliert. Die Täter hoben Verkehrszeichen sowie einen Gullydeckel aus der Verankerung, warfen diese in anliegende Gärten und beschädigten einen Zaun. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0063945/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell