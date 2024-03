LPI-G: Fahrzeug überschlagen

Gera (ots) - Die Feuerwehr und Kräfte der Landespolizeiinspektion Gera wurden am 08.03.2024, um 08:20 Uhr, zu einem Feuer nach Ronneburg alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Ursächlich war ein technischer Defekt an der Absauganlage des Unternehmens, wodurch diese in Brand geriet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 10000EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

