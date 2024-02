Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Wohnungseinbruchdiebstahl in Spohle

Oldenburg (ots)

In Abwesenheit der Bewohner ist eine unbekannte Täterschaft am vergangenen Wochenende in Wiefelstede-Spohle, dort in der Wohnstraße "Im Winkel", in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat hat sich wahrscheinlich im Schutze der Dunkelheit in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet. Anwohner werden gebeten, ihre Videoüberwachung zu prüfen und verdächtige Beobachtungen zu melden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 entgegen (Az.: 190675).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell