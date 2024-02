Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Polizei weist auf erhöhtes Unfallrisiko für Radfahrer in der dunklen Jahreszeit hin +++

Oldenburg (ots)

In der dunklen und nassen Jahreszeit ist das Unfallrisiko zwischen Pkw und Radfahrern deutlich erhöht. Als Radfahrer hat man schnell das Nachsehen, doch wie verhält man sich eigentlich als Autofahrer in diesen Situationen richtig? Bei Unfällen mit Fahrradfahrern ist es ratsam die Polizei anzurufen, um den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen oder um sich Rat einzuholen. Insbesondere im Hinblick auf (Schul-) Wegeunfällen mit minderjährigen Radfahrern, für die die gesetzliche Unfallversicherung eintritt, ist eine polizeiliche Unfallaufnahme die richtige Entscheidung. Häufig stehen die verunfallten jungen Radfahrer unter Schock oder der Unfall ist ihnen peinlich, so dass schnell mit "es geht mir gut, mit dem Rad ist alles in Ordnung!" geantwortet wird. Hier sollte sich Zeit genommen werden, um zu prüfen, ob jemand verletzt wurde oder am Fahrrad Schäden entstanden sind. Das Gespräch mit dem Kind sollte dabei nicht aus dem Fahrzeug heraus, sondern auf Augenhöhe erfolgen. Zumindest der Austausch der Personalien und eine Kontaktaufnahme mit den Eltern von Schulkindern gehört zum Einmaleins der privaten Unfallaufnahme. Sollte das Kind aus Angst oder aus anderen Gründen weiterfahren, ist eine telefonische Meldung bei der örtlichen Polizei angebracht. Denn nicht selten werden diese Unfälle im Nachgang dort angezeigt, weil sich nachträglich Schmerzen entwickelt haben oder das Kind erst im vertrauten Umfeld mit seinen Eltern über den Unfall spricht. Ein Fahrrad ist nach einem Sturz in der Regel auch beschädigt. Die Polizei rät daher allen Verkehrsteilnehmern um erhöhte Aufmerksamkeit - gerade bei Regen und Dunkelheit. Zudem sollten Radfahrer so gut es geht für ihre Erkennbarkeit und Sicherheit sorgen: durch eine funktionierende und eingeschaltete Radbeleuchtung und im besten Fall zusätzlich durch das Tragen von Reflektoren oder einer Warnweste sowie eines Fahrradhelmes.

