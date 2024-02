Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Feuerwehr- und Polizeieinsatz aufgrund einer undichten Erdgasleitung +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 11.02.2024, gegen 12:20 Uhr, trat in der Behringstraße in Bad Zwischenahn Erdgas aus einer Gasleitung aus. In der Folge kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die betroffene Gasleitung musste zur Behebung der Leckage vom übrigen Gasnetz getrennt werden. Hierzu wurde vorübergehend die Elmendorfer Straße vollständig gesperrt. Es kam zu vorübergehenden Vekehrsbeeinträchtigungen. Die Reparaturarbeiten an der Gasleitung dauern zur Zeit noch an.

