POL-OL: +++11jähriges Kind fährt PKW, Vater auf dem Beifahrersitz+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, meldet sich eine Spaziergängerin aus Westerstede-Ocholt, dass sie mit ihrem Hund in der "Karlshofer Straße" unterwegs und soeben von einem PKW passiert worden sei, der offensichtlich von einem Kind gelenkt wird. Von dem Kennzeichen habe sie lediglich Fragmente ablesen können. Der Beamte, der das Gespräch entgegen nimmt, kann sich zufällig an einen ähnlichen Hinweis aus 2013 erinnern und recherchiert die mutmaßliche Halteranschrift, die sich in der Nähe befindet. Diese wird dann umgehend von einer Streife aufgesucht, welche weitere mögliche Zeugen befragt. Während der Befragung erscheint das Fahrzeug an der Anschrift, nun allerdings geführt von dem 53jährigen Fahrzeughalter, während das Kind nicht gesichert auf der Rückbank sitzt. Aufgrund der eindeutigen Personenbeschreibung der Meldenden kann der Sachverhalt jedoch zweifelsfrei geklärt werden. Der 53jährige Westersteder streitet den Vorfall ab. Bei weiteren Befragungen wird festgestellt, dass dies offensichtlich nicht der erste Vorfall ist. So wird bekannt, dass der Vater häufiger die ersten Meter von der Wohnanschrift wegfährt, um dann den Sohn fahren zu lassen. Hierbei wird ein Sitzkissen mitgeführt, um das Kind größer erscheinen zu lassen. Das Sitzkissen wird ebenfalls im PKW gefunden. Hinsichtlich der früheren Fahrten werden die Ermittlungen in der Nachbarschaft fortgesetzt. Den Vater erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil er es zugelassen hat, dass sein Sohn fährt. Mit dem strafunmündigen Sohn wird seitens der Polizei zeitnah ein erzieherisches und erklärendes Gespräch geführt.

