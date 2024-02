Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand in einer Dachgeschosswohnung in Oldenburg-Kreyenbrück mit einer leicht verletzten Person

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 10. Februar 2023, gegen 16:50 Uhr, wurde der Feuerwehr und der Polizei über Notruf ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem 6-Parteienhaus in der Marburger Straße gemeldet.

Der 25-jährige Bewohner der Wohnung war am Nachmittag zunächst auf eine Rauchentwicklung und anschließend auf ein offenes Feuer im Hauswirtschaftsraum seiner Wohnung aufmerksam geworden und führte bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr zunächst noch eigenständige Löschmaßnahmen durch. Diverse Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, konnten jedoch nach den Löschmaßnahmen zeitnah wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der 25-jährige Bewohner wurde aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die brandbetroffene Wohnung verbleibt aufgrund der starken Rußbelastung und des eingesetzten Löschwassers bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen (187849).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell