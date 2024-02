POL-OL: zwei Jugendliche schlagen sich auf Schulgelände mit Hammer, ein Jugendlicher verletzt

Oldenburg (ots) - Seit Mittwochnacht, 07. Februar 2024, kam es nachts zu zwei versuchten und einem vollendeten Aufbruch von Verkaufsautomaten an der Donnerschweer Straße. Heute, in der dritten Nacht in Folge, konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden. Im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee kam es zunächst in der Mittwochnacht zu einem versuchten Einwerfen eines ...

