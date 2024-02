Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zigaretten aus Lieferfahrzeug entwendet; hoher Schaden +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 07.02.24, 12:50 bis 13:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ca. 70 Stangen Zigaretten aus einem Auslieferungsfahrzeug entwendet. Der PKW Skoda Karoq war von einem 33 Jahre alten Firmenmitarbeiter auf dem Parkplatz des Famila-Marktes (in der Nähe der Leergutsammel-Container), Am Esch, abgestellt worden. In der ca. 30-minütigen Abwesenheit wurden die Zigaretten aus dem Kofferraum entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. An dem PKW konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488-833115) zu melden. /173627

