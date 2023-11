Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Nach Einbruch in Wohnhaus/Verdächtiger in Haft

Lampertheim (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Mittwochvormittag (22.11.) in der Industriestraße (wir haben berichtet), konnten die Ermittler nun einen Tatverdächtigen ermitteln.

Der 45 Jahre alte Mann wurde bei Begehung des Einbruchs von einer Kamera erfasst. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Heppenheimer Einbruchskommissariats K 21/22 ergab sich ein Tatverdacht gegen den 45-Jährigen. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Freitag (24.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete.

Der 45-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl zu verantworten haben. Zudem prüfen die Ermittler, ob er noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5655521

