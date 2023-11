Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: +++AKTUELL+++ Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A 67/Rettungshubschrauber im Einsatz

Pfungstadt (ots)

Am Freitagmittag (24.11.), gegen 12.15 Uhr, kam es auf der A 67 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Anschlussstelle Pfungstadt, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lastwagen und Autos. Bei dem Unfall wurden auch Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Derzeit staut sich der Verkehr aufgrund einer Vollsperrung der Strecke in Fahrtrichtung Süden auf 7 Kilometer.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Polizei empfiehlt ab dem Darmstädter Kreuz über die parallel verlaufende A 5 zu fahren.

Es wird nachberichtet.

