Heppenheim (ots) - Am Mittwoch (22.11.) zwischen 07:30 und 15:00 Uhr wurde ein grauer Fiat 500 an der hinteren rechten Seite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß an der Eichdorffschule im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der ...

mehr