Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbrecher auf Raststätte haben es auf Spielautomaten abgesehen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Freitag (24.11.) gegen 01:15 Uhr brachen Kriminelle auf der Raststätte auf der A5 ein. Die Einbrecher verschafften sich mit Gewalt Zugang ins Gebäude. In der Anlage hatten sie es auf die Spielautomaten abgesehen. Diese wurden ebenfalls mit brachialer Gewalt aufgebrochen, sodass die Diebe an das Geld gelangten. Die Täter konnten nach kurzer Zeit unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiautobahnstation in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Hinweise können unter der Rufnummer 06151/8756-0 an die Polizei mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell