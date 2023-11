Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Auto aufgebrochen und Wertsachen geklaut

Riedstadt (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (23.11.) brachen Unbekannte in gleich zwei Autos ein. Sowohl in der Bergfeldstraße, als auch "Auf den Vier Morgen" verschafften sich Diebe Zugang zu geparkten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden zurückgelassene Gegenstände wie zum Beispiel Elektroartikel gestohlen. Der Schaden wird insgesamt auf circa 2700 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei des Kommissariats 42 in Groß-Gerau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06152/175-0 mitgeteilt werden.

