Viernheim (ots) - Am Dienstag, den 21.11.23 parkte ein Autofahrer seinen grauen PKW Renault Megane in der Robert-Koch-Straße in Viernheim. Das Fahrzeug parkte dort in Höhe der Hausnummer 9 in der Zeit von 15:20 Uhr bis 15:45 Uhr. In diesen 25 Minuten wurde der PKW Renault beschädigt, wobei der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen, welche in diesem ...

mehr