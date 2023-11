Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Verkehrsunfall betrunken eingeschlafen - Unfallstelle gesucht

Gonbach (Donnersbergkreis) (ots)

Der Polizei wurde am Montagabend ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug in der Hauptstraße mitgeteilt, auf dessen Fahrersitz eine stark alkoholisierte Person schlafen würde. Es handelte sich um einen 59-jährigen Mann aus Kaiserslautern, bei dem ein Atemalkoholwert von über 1,7 Promille festgestellt wurde. Wo und wie das Fahrzeug beschädigt wurde, konnte er nicht angeben. Eine Unfallstelle konnte im unmittelbaren Nahbereich festgestellt werden. Das Fahrzeug war augenscheinlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte in der Hauptstraße eine Gartenmauer gestreift. Aufgrund der am Fahrzeug festgestellten Beschädigungen, ist jedoch von einer weiteren Unfallstelle, wahrscheinlich ebenfalls eine Mauer, auszugehen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Es erfolgt ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zur möglichen weiteren Unfallstelle unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

