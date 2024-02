Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: beim dritten Automatenaufbruch Tatverdächtigen gestellt

Oldenburg (ots)

Seit Mittwochnacht, 07. Februar 2024, kam es nachts zu zwei versuchten und einem vollendeten Aufbruch von Verkaufsautomaten an der Donnerschweer Straße. Heute, in der dritten Nacht in Folge, konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden.

Im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee kam es zunächst in der Mittwochnacht zu einem versuchten Einwerfen eines Verkaufsautomaten an der Donnerschweer Straße. Die Scheibe des Automaten widerstand zunächst dem Bewurf mit einem Stein. In der Folgenacht konnte die Tätergruppe allerdings denselben Automaten bei einem wiederholten Angehen aufbrechen und diverse Tabakwaren entwenden.

Der Eigentümer organisierte nun im Bekanntenkreis eine eigene Überwachung, welche heute, 09. Februar 2024, in den frühen Morgenstunden zwei Personen feststelle, die wieder denselben Automaten angingen. Der Bekannte konnte eine der Personen noch am Automaten stellen, welche sich als 14-jähriger Oldenburger herausstellte.

Die Polizei leitete gegen den flüchtigen Täter und den 14-Jährigen drei Strafverfahren wegen Diebstahlsdelikten ein. Der gestellte Jugendliche wurde an seine Sorgeberechtigten übergeben.

(+175763, +177154, +181153)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell