POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Lünkerhohl eingebrochen. Die Täter zerstörten dafür gewaltsam ein Fenster. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. In derselben Nacht brachen Unbekannte zudem in ein Firmengebäude in der Grüner Talstraße ein. Hier verschafften sich die Einbrecher über eine Tür gewaltsam Zutritt zum ...

mehr