POL-MK: Suche nach schwarzem Auto nach Verkehrsunfallflucht

Iserlohn (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein Bus im Rahmen einer Linienfahrt den Schapker Weg in Fahrtrichtung Baarstraße. Nachdem er anschließend nach links auf die Baarstraße abgebogen war, schnitt ihn unmittelbar nach dem Abbiegevorgang ein schwarzes Auto von links kommend. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Notbremsung ein. Eine 88-Jährige Iserlohnerin, die sich als Fahrgast in dem Bus befand, stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten schwarzen Auto. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Fahrers/der Fahrerin oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

