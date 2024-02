POL-OL: 50 Meter Baustromkabel entwendet

Oldenburg (ots) - Am Sonntag, den 11.02.2024, gegen 12:20 Uhr, trat in der Behringstraße in Bad Zwischenahn Erdgas aus einer Gasleitung aus. In der Folge kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die betroffene Gasleitung musste zur Behebung der Leckage vom übrigen Gasnetz getrennt werden. Hierzu wurde ...

mehr