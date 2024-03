Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Polizei sucht zweiten Unfallbeteiligten

Geldern (ots)

Auf der Baesdonker Straße 500 m nach der Überführung der B 9 in Richtung Wachtendonk kam es am Donnerstagmorgen (14. März 2024) gegen 06:25 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren die Baesdonker Straße in Richtung Wachtendonk. Der Radfahrer nutzte nicht den gemeinsamen Geh- und Radweg, sondern fuhr mit seinem unbeleuchteten Rad auf der Fahrbahn, als ein unbekannter Autofahrer ihn überholte und mit dem Außenspiegel am Arm touchierte. Der Radfahrer stürzt, der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach seiner Verfassung. Als der Radfahrer angab unverletzt zu sein, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Später stellte sich heraus, dass der Radfahrer eine Verletzung erlitt. Die Polizei sucht nun den zweiten Unfallbeteiligten. Es soll sich um einen Mann zwischen 40-50 Jahre mit kräftiger Statur und schwarzem Haar handeln, der in einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war. Hinweise zum Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

