Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Ein Kaffee mit der Polizei

"Coffee with a Cop"

Kreis Kleve / Rees (ots)

Am kommenden Mittwoch (20. März 2024) in der Zeit von 10:00 -15:00 Uhr bietet die Kreispolizeibehörde Kleve in Rees die Aktion "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einem Polizisten) an.

Auf dem Marktplatz vor der Touristeninformation bietet sich die Möglichkeit, mit den Polizistinnen und Polizisten einmal außerhalb von Einsätzen und ohne Zeitdruck ganz zwanglos ins Gespräch zu kommen. Es werden Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen, auch mit ihren Einsatzfahrzeugen, vor Ort sein. Da für uns Niederrheiner zum Keuern oder Proote gerne auch ein Köppke Koffie dazugehört, wird im Rahmen der landesweiten Aktion ein historischer "Coffee-Truck" mit Barista-Ausstattung vor Ort sein. Die landesweite Aktion, die schon in verschiedenen Städten und Kreisen stattgefunden hat, kommt ursprünglich aus den USA. Dort gibt es den "Coffee with a Cop" schon seit 2011.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell